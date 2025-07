La Fiorentina ha blindato la porta, ma dietro De Gea c'è il grande dubbio. La Fiorentina e i due scenari prospettati a Martinelli

La Fiorentina ha blindato la porta garantendo un super contratto (strameritato) per De Gea, che ha scelto di continuare a Firenze nonostante il pressing di tanti altri club.

Ma il portiere spagnolo, che le grandi squadre le ha già conosciute molto bene, non aveva bisogno di cambiare, di provare altro, di lottare nuovamente per vincere un campionato. Non aveva bisogno di rimettersi in discussione per l'ennesima volta, dimostrando che la sua scelta fiorentina di dodici mesi fa, non era stata fatta a caso, ma era stata voluta.

Il grande dubbio

Dietro di lui c'è il grande dubbio che riguarda il giovane Martinelli. La società ha parlato con il ragazzo e con l'entourage. Gli ha prospettato due scenari: fare il vice De Gea, con tutti i rischi del caso, compreso quello di giocare pochissimo, oppure prendere la strada di andare a giocare, per fare esperienza e tornare a Firenze subito dopo un anno. Pioli vorrebbe vederlo in ritiro e giudicare da vicino, ma si affiderà comunque al parere del preparatore (confermato anche nel nuovo staff), che lo conosce meglio di ogni altro.

Giocare dove?

La vera domanda è: andare a giocare dove? C'è qualche club di Serie B interessato e qualche squadra Serie C. Chiaro che la scelta non è facile, perché anche fare il titolare in Serie B non è cosa scontata e il rischio di andare in club con problemi esiste. Come esiste il rischio di bruciarsi.

Martinelli, ormai da tempo, ha messo d'accordo tutti per la tecnica che ha, per come è riuscito (nonostante la giovane età) ad entrare con sorrisi ma anche educazione nello spogliatoio viola. Per tanti è l'erede, finalmente, di una storia di portieri che a Firenze è bella folta. Un Toldo, per fare un nome, sui cui i viola puntarono nonostante la giovane età. Oggi, appunto, la situazione è diversa. La Fiorentina punta ad obiettivi importanti, tra i pali ha scelto uno dei migliori portieri del mondo, lo spazio rischia appunto di non essere molto. Entro qualche giorno la scelta, con la possibilità anche di affrontare l'argomento in ritiro.

Nessuno ha fretta di decidere, vista la delicatezza della cosa. Nemmeno Martinelli, combattuto come non mai. La voglia di rimanere a Firenze, anche da dodicesimo, è tanta.