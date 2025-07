Inizia l'estate e inizia il calciomercato della Fiorentina, subito scatenata con nuovi acquisti arrivati a disposizione del tecnico Stefano Pioli, che presto si unirà alla squadra. Adesso, invece, si iniziano a sentire le prime sirene legate a possibili addii e offerte difficilmente rinunciabili. Per affrontare questi argomenti di attualità in casa viola, Fiorentinanews.com ha contattato in esclusiva il noto volto TV e tifoso viola Carlo Conti.

Che giudizio dà a questo inizio di mercato della Fiorentina?

“Mi pare si stiano muovendo molto bene a livello societario, hanno già chiuso degli ottimi acquisti e ci sono tutti i presupposti perché venga costruita una Fiorentina intrigante. Sono molto contento di quanto fatto da Pradè fino a questo momento”.

Contento per il ritorno di Pioli?

“Questa è decisamente stata una delle notizie più belle dell’inizio della nostra estate. Sì, sono molto contento che Stefano torni a Firenze”.

Che ne pensa dei possibili addii? Si parla di Mandragora, di Comuzzo e soprattutto di Kean…

“Ci tengo a sottolineare un aspetto importante: questa società ha lavorato seriamente per rinnovare i contratti a giocatori molto importanti, come De Gea e Comuzzo. Per il resto vediamo cosa succederà nelle prossime settimane, ma stavolta sono fiducioso”.