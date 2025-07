Con Pioli in arrivo, prende forma la nuova Fiorentina. Le ipotesi dettate dal mercato e le possibilità della rosa viola

Siamo solo ai primissimi giorni di luglio, ma vogliamo comunque provare a giocare d'anticipo su quella che potrebbe essere la rosa della Fiorentina 2025-2026. Dagli acquisti già effettuati a quelli in ponte, procediamo reparto per reparto.

Portieri e difesa: avanti nel segno della continuità

Confermatissimo il grande ed esperto portiere David De Gea (che ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2028), ma si discute su quello che concerne il suo vice. Detto che Terracciano dovrebbe partire, il dilemma sta nel promuovere Martinelli a secondo portiere, oppure mandarlo a giocare. In questo secondo caso, andrebbe ovviamente acquistato un altro estremo difensore.

In difesa, ipotizzando che Pioli scelga un modulo di gioco all’insegna della continuità (il 3-5-2), si potrebbe ripartire dai titolari della seconda parte di stagione appena conclusa. Gli indicati, dunque, sono Pongracic, Pablo Marì e capitan Ranieri. Ma attenzione, perché lo spagnolo era un pretoriano di Palladino e con il nuovo tecnico potrebbe trovare meno spazio, se non addirittura essere ceduto. Le alternative? Comuzzo (potenziale titolare), il neo acquisto Viti e poi chissà, considerando che Moreno dovrebbe andare in Spagna e Valentini restare in prestito al Verona.

Il centrocampo e l’attacco: quante soluzioni per Pioli

La Fiorentina, per volontà di Pioli (a proposito, l’ufficialità della sua investitura arriverà a breve), cerca con insistenza due giocatori del Parma: Bernabé e Sohm. Il centrocampo titolare potrebbe quindi essere composto dallo stesso Bernabé, Mandragora e uno tra Fagioli e Fazzini. Le alternative? Sohm, l'altro dei due e uno tra Ndour e Richardson. Più il primo, con il secondo che potrebbe lasciare la Viola, ma ancora non è chiaro se in prestito o a titolo definitivo. E poi non è escluso che resti come alternativa di centrocampo almeno uno tra Bianco e Amatucci.

Davanti Kean (clausola permettendo) e Gudmundsson (riscattato da poco) sono stati confermati, con Džeko e Sebastiano Esposito (ipoteticamente) come alternative. L’ex Empoli dovrebbe arrivare dall’Inter appena la Fiorentina vedrà sbloccarsi la cessione di Beltran e, magari, anche quella di Nzola.

Tante opzioni per quanto riguarda il modulo

Questa squadra si può immaginare in tanti modi diversi: potenzialmente, con tale rosa, Pioli può passare facilmente al 3-4-2-1, al 3-4-1-2, anche al 4-3-2-1 o 4-3-1-2. Ci sono anche altri schieramenti molto cari al tecnico, come il 4-3-3 e il 4-2-3-1, ma per quelli servirebbe reperire sul mercato degli esterni di livello.