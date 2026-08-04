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Calamai: "Kean resta perché non ci sono offerte vere, i top club europei non si fidano di lui"

Redazione /
Moise Kean
Moise Kean. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, su Facebook ha pubblicato il proprio commento alla notizia della permanenza alla Fiorentina di Moise Kean

Errore clamoroso

“Vendere Kean a 40 milioni e spenderne 40 per Pellegrino sarebbe stato un errore clamoroso” ha scritto Calamai

Mancanza di offerte

E poi: “Kean resta perché non ci sono offerte vere, perché i top club europei non si fidano di lui” ma “Con il vero Kean la Fiorentina è da prime sei”. 

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