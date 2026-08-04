Calamai: "Kean resta perché non ci sono offerte vere, i top club europei non si fidano di lui"

Il giornalista fiorentino, Luca Calamai, su Facebook ha pubblicato il proprio commento alla notizia della permanenza alla Fiorentina di Moise Kean.

Errore clamoroso

“Vendere Kean a 40 milioni e spenderne 40 per Pellegrino sarebbe stato un errore clamoroso” ha scritto Calamai.

Mancanza di offerte

E poi: “Kean resta perché non ci sono offerte vere, perché i top club europei non si fidano di lui” ma “Con il vero Kean la Fiorentina è da prime sei”.