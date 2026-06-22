Dreoni: "La fine dei lavori al Franchi per il 2029 è un obiettivo raggiungibile. L'inizio del secondo lotto..."

Il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze Alessandro Dreoni ha parlato all'ANSA sul tema Franchi e sui tempi dei lavori di restyling che stanno interessando lo stadio di Campo di Marte.

Le parole

“La scadenza di fine lavori per lo stadio Franchi di Firenze nel 2029 è, ad oggi, fattibile. Laddove ci sono state corrispondenze non puntuali sulle singole lavorazioni rispetto al cronoprogramma, queste non hanno mai inciso sulle lavorazioni successive. Secondo lotto? Inizio nell'estate del 2027. Questa è la fase migliore per gli interventi. Si può lavorare anche sulla Maratona. Non stupitevi se ci saranno ulteriori varianti: è il normale strumento che viene utilizzato nei lavori pubblici per gestire le opere durante l'appalto”.

Sui lavori

Sull'adiacente giardino di Campo di Marte, intitolato a Niccolò Galli, "cambierà la conformazione, ma diventerà più grande rispetto a quello che c'era". Sui lavoratori impegnati attualmente nel cantiere, Dreoni ha affermato che ce ne "sono circa 80. Per quanto riguarda il caldo di questi giorni, ci atteniamo a quanto previsto dall'ordinanza della Regione Toscana: il vantaggio dello stadio è che ci sono molte zone d'ombra".