I lavori al Franchi procedono secondo l'ultimo cronoprogramma: gli aggiornamenti su opere realizzate, maestranze e cantiere

Il direttore dei servizi tecnici del Comune di Firenze Alessandro Dreoni è intervenuto davanti alle commissioni Cultura e Sport e Infrastrutture per spiegare come procedono i lavori all'Artemio Franchi.

Le parole di Dreoni

“I lavori stanno proseguendo speditamente secondo quello che è l’ultimo cronoprogramma, presentato lo scorso dicembre. Le due travi principali della copertura sono completamente montate. Sono in assemblaggio le capriate tridimensionali che vanno a collegare le due travi principali, inoltre si stanno completando i micropali di sostegno dei pilastri esterni della copertura. Sono iniziate poi le lavorazioni che legate alla sistemazione degli esterni per rendere compatibile il mantenimento dell’attività dello stadio durante tutte le fasi lavorative”.

Sulla capienza dello stadio

“I 40mila posti dello stadio sono tutti a visibilità piena. Ce ne sono anche alcuni a visibilità ridotta, ma sono fuori dal conteggio". E sulle maestranze: "Mediamente si registra un incremento di unità rispetto al periodo precedente, con variazioni legate alle diverse attività in corso. Le polveri del cantiere? Si tratta di sabbia. È stata fatta anche un’analisi chimica per essere certi che non si potessero verificare problematiche di salute per nessuno”.