Un doppio talento da cullare per il Real Madrid: l'idea Mastantuono nata con Valdepeñas. I Blancos si fidano della Fiorentina

Quando si riceve un attestato di fiducia dai vertici massimi del calcio mondiale, il segnale non può che essere positivo ed è quanto ha incassato la Fiorentina da parte del Real Madrid: una stima corroborata già dall'affare Valdepeñas e che la società viola vorrebbe consolidare portandosi a casa Franco Mastantuono. Le due idee sono nate quasi a braccetto, scrive La Nazione, con tempistiche e dettagli ovviamente molto diversi.

Prima il sì e poi riscatto e recompra

Quello che serve però per incendiare definitivamente l'affare è il sì dell'argentino, classe 2007, che ormai l'Italia la vede come papabilissima destinazione ma la preferenza alla Fiorentina ancora non è arrivata. Un sì per cui però l'attesa vale eccome la pena. In caso positivo poi, Fiorentina e Real discuterebbero i dettagli: dall'eventuale riscatto a favore viola, su cifre molto alte (il Real lo pagò 45 milioni un anno fa), alla recompra. Qualunque sia infatti l'esito, gli spagnoli manterranno il controllo sul calciatore. Alla Fiorentina spetterebbe il ruolo di incubatrice per due talenti della Casa Blanca.