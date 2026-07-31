Passata la nostalgia di casa? Mastantuono prende tempo sulla scelta e la Fiorentina...

Proseguono le traiettorie di mercato della Fiorentina, che non ferma il proprio pressing per Franco Mastantuono. Il talento argentino lascerà il Real Madrid in prestito: toglie ogni dubbio l'esclusione dai convocati per l'amichevole di domani contro i viola.

Mastantuono ci ripensa?

Ci sono tanti club interessati al talentuoso classe 2007: la Fiorentina resta in pole, ma attenzione anche a Milan e Roma così come ad altri da Inghilterra, Spagna e Portogallo. Mastantuono aveva manifestato l'intenzione di tornare al River Plate ma, come riporta Sky Sport, ora sta prendendo tempo per scegliere e non sta spingendo più così tanto per il ritorno in patria.

Il ragazzo prende -ancora- tempo

La Fiorentina non vuole mettere pressione al ragazzo e intanto aspetta l'amichevole di domani proprio contro il Real. La trattativa non è del tutto avviata, ma i viola sono a un buonissimo punto.