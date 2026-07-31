Un'esclusione dai convocati che sa di mercato. Per Mastantuono il nodo resta la formula, ma...

Non può che essere legata al mercato la mancata convocazione di Franco Mastantuono per l'amichevole tra Real Madrid e Fiorentina. Paratici è da giorni in pressing sul talento classe 2007, e l'incontro di domani potrebbe essere proprio l'occasione per approfondire la questione. Non a caso, il direttore sportivo viola è partito per l'Austria e sarà al fianco della squadra.

Il nodo della formula

Secondo quanto riporta TMW, il nodo principale resta la formula. Il Real Madrid infatti vorrebbe cedere Mastantuono in prestito secco, dopo averlo acquistato la scorsa estate per 50 milioni. La Fiorentina invece vorrebbe un altro tipo di operazione, magari simile a quella fatta con il Como per Nico Paz. Vedremo come si evolverà la situazione, ma la cosa certa è che Mastantuono lascerà Madrid in questo mercato.