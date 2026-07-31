Il Real Madrid apre ai viola. Il sogno Mastantuono un po' più vicino a diventare realtà

Da giorni si parla dell'interessamento della Fiorentina per il talento del Real Madrid Franco Mastantuono. I blancos sarebbero intenzionati a cederlo in prestito per lasciare che il ragazzo cresca e faccia esperienza in piazze in cui è più facile emergere.

Tanta concorrenza

Il Real Madrid, prima di lasciarlo partire, vuole scegliere con attenzione quale squadra, fra le tanti pretendenti, può essere la migliore per la carriera dell'argentino. Sono tanti infatti i club sulle tracce di Mastantuono; in Italia si parla di Roma e Milan, oltre ai viola.

Apertura ai viola

La novità delle ultime ore, Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Real Madrid, nel caso in cui decidesse definitivamente di cederlo, sarebbe favorevole a darlo alla Fiorentina.