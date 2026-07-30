Per un Goretti che va, c'è un Paratici che arriva. In Austria contatto diretto per Mastantuono?
Di rientro in Italia Roberto Goretti, braccio destro di Fabio Paratici che ha accompagnato la Fiorentina nelle tournée inglese. Così riporta Radio Bruno, che spiega anche come il dt viola rientrerà al Viola Park per seguire da lì l'evoluzione del mercato gigliato.
Cambio
Cambio della guardia in vista, però. Fabio Paratici è atteso a Klagenfurt sabato per l'amichevole in programma con il Real Madrid, con la Fiorentina che dunque attende in Austria il suo direttore sportivo.
Contatto per Mastantuono?
Un arrivo che potrebbe non essere casuale, visto lo stretto rapporto tra Fiorentina e Real Madrid anche dopo l'arrivo di Vadepenas. E in questa occasione proprio Paratici potrebbe avere un contatto diretto con il Real per Mastantuono, che gli spagnoli vorrebbero girare in prestito.