Valdepeñas: "Sono emozionatissimo. Consigli ed esperienze mi hanno convinto a scegliere Firenze. Ho parlato con Borja e..."

Il nuovo acquisto della Fiorentina Victor Valdepeñas ha parlato ai canali ufficiali del club: “Sono molto felice di essere qui, sembra un posto incredibile. Le strutture sono davvero incredibili e la città è molto bella. Sono davvero contento. Emozione? Da uno a dieci, direi almeno venti…”.

“Ho tanta voglia di conoscere Firenze. Ho parlato con Borja Valero”

“Non ho ancora avuto tempo di visitare Firenze, ma le persone che ho sentito mi hanno parlato benissimo di lei. E ho tanta voglia di conoscerla. Da quello che ho visto, poi, il Viola Park mi è sembrato fantastico. Cosa mi ha convinto? L'esperienza dei giocatori con cui ho parlato, questo è un club con un passato molto importante e lo conosco anche se sono giovane. Consigli ed esperienze mi hanno convinto a venire qui. Con chi ho parlato? Borja Valero, è il primo che mi viene in mente se penso alla Fiorentina”.

“Sono molto emozionato. Non vedo l'ora di vedere i tifosi”

Sul ruolo: “Gioco come terzino sinistro o come difensore centrale, preferisco giocare sulla fascia. Sono un difensore particolarmente aggressivo, cerco di esserlo. Ho buone qualità tattiche e tecniche. Sono molto emozionato e ho tanta voglia di giocare. Non vedo l'ora di vedere tutti i tifosi allo stadio per la prima di campionato. Forza Viola”.