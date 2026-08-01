Un altro step verso Firenze, Mastantuono a Mourinho: "Vado in Italia". Ma la Fiorentina non è l'unica pretendente in A

Siamo entrati ufficialmente nella fase febbrile dell'affare Mastantuono, con la Fiorentina che rispetto ad altri casi, ha tutto fuorché smentito il tentativo. A darle una mano, oltre agli ottimi rapporti con il Real Madrid, è anche il diretto interessato che, secondo il Corriere dello Sport, avrebbe detto direttamente a Mourinho: “Vado in Italia”, meta preferita per proseguire il suo percorso in Europa.

Uno step verso Firenze ma non ancora non basta

Un ottimo assist per la Fiorentina ma ancora non quello decisivo per mandare in porto l'affare, che si basa quasi per intero sulla volontà di Mastantuono: in Italia infatti il club viola non è l'unico a seguirlo, ci sono anche Milan e Napoli che in più offrono la vetrina europea.

La carta Paratici

Oltre a una titolarità pressoché indiscussa e più continuativa, la Fiorentina ha la consueta carta Paratici da giocarsi, con le abilità persuasive del Ds e un affare probabilmente impostato già da tempo con i Blancos. Con i quali, una volta incassato l'eventuale sì dal ragazzo di Azul, sarebbe poi più semplice discutere di eventuale diritto di riscatto e controriscatto.