La carica di capitan De Gea: "Siamo pronti per iniziare la stagione"

Tra le certezze della nuova Fiorentina c'è sicuramente David De Gea, tra i pochi titolari confermati dalla scorsa stagione che anche con l'arrivo in panchina di Fabio Grosso è stato confermato come capitano della squadra.

La carica di De Gea

Su Instagram il portierone spagnolo ha postato una carrellata di immagini delle prime amichevoli, scrivendo: “Ci siamo preparati in queste settimane, ora siamo pronti per la stagione che sta per cominciare!”. Parole da leader per un calciatore che, per qualità tecniche e caratteriali, sarà per un altro anno uno dei trascinatori della Fiorentina.