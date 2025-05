Arrivano conferme: Joma pronta a tornare lo sponsor tecnico della Fiorentina a partire dalla stagione 2026/27

Arrivano conferme su quello che sarà il cambio di sponsor tecnico della Fiorentina a partire dalla stagione 2026/27. Il prossimo, infatti, sarà l'ultimo anno di contratto tra il club viola e Kappa, sponsor della società viola dal 2020/21 e la prossima sarà l'ultima maglia gigliata firmata dall'azienda italiana.

Qualche settimana fa su Fiorentinanews.com vi avevamo parlato anche di un possibile ritorno di Joma come sponsor tecnico della Fiorentina per il prossimo futuro e in tal senso arrivano conferme. Come riporta il sito specializzato footyheadlines.com, l'accordo tra Fiorentina e Joma è arrivato e quello che è stato lo sponsor tecnico viola dal 2012 al 2015 tornerà ad esserlo dalla stagione 2026/27 in poi.