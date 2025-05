Palladino dovrà rinunciare a due calciatori e ad un collaboratore per la sfida con Italiano. Ranieri rimedia un'ammenda oltre al giallo

Il Giudice Sportivo ha appena comunicato i provvedimenti disciplinare dopo la conclusione della 36esima giornata di Serie A. La Fiorentina perde due calciatori per squalifica dopo la sconfitta a Venezia.

Tre squalificati in casa viola

Lucas Beltran e Michael Folorunsho salteranno la prossima partita al Franchi contro il Bologna, dal momento che erano in diffida e sono stati ammoniti.

A fianco di Palladino non ci sarà il collaboratore Federico Peluso, espulso al Penzo, ‘per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale’.

Multa per Ranieri

Non è stato squalificato e ci sarà col Bologna il capitano viola Luca Ranieri, che però rimedia 1500€ di ammenda oltre all'ammonizione, ‘sanzione aggravata in quanto capitano della squadra’.