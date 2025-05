Un pugno che costa caro a Braschi: stangata per il giovane viola. Altri due stop in casa Primavera

Il giocatore della Primavera della Fiorentina, Riccardo Braschi, è stato stangato dal giudice sportivo.

Un pugno che costa caro

Le tre le giornate di squalifica comminate all'attaccante viola “per avere, al 27° del secondo tempo, colpito con un pugno al petto un calciatore della squadra avversaria”. Braschi salterà sicuramente l'ultima di campionato e la prima dei play off in questa stagione. Qualora la squadra dovesse andare avanti nel suo cammino, salterà pure la seconda gara di play off (altrimenti tutto rimandato alla prossima annata).

Il centrocampista Gudelevicius

Altri stop

Appiedato anche un altro giocatore della Primavera, ovvero Lorenzo Romani che però dovrà stare fermo solo per un turno. Salterà Fiorentina-Torino, ultima della stagione regolare, anche il centrocampista lituano Gudelevicius, che era in diffida ed è stato ammonito.