La Fiorentina Primavera di Galloppa batte la Lazio e conquista i playoff. Braschi decide la gara ma poi commette un’ingenuità

Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina di Daniele Galloppa che questo pomeriggio trova i tre punti contro i pari età della Lazio e centra l'obbiettivo Playoff. Protagonista della partita, prima in positivo e poi in negativo, il centravanti gigliato Riccardo Braschi.

La Fiorentina decide la sfida nei primi minuti e poi si difende

La partita si mette subito in discesa per i ragazzi di Galloppa. Grazie ad un azione manovrata al 5' Keita riesce a servire in area di rigore Braschi, che con un diagonale preciso trafigge Renzetti e porta avanti i suoi. Il gol svegli i padroni di casa che per larghi tratti della sfida tengono il pallino del gioco, senza però riuscire ad impensierire Leonardelli. Gara molto maschia, e a confermarlo è il numero dei cartellini: 8 gialli, 5 biancocelesti e 3 viola, ed un rosso. L'espulsione è ai danni di Braschi che ha colpito un giocatore avversario a palla lontana: ad una giornata dalla fine delle regular season il giocatore, che probabilmente si prenderà due giornate di squalifica, sarà costretto a saltare la prima sfida dei play off.

Obiettivo Play off raggiunto

Con questa vittoria i Viola di Galloppa salgono a quota 66, confermandosi al quarto posto in classifica. I tre punti di oggi però consegnano la matematica certezza di partecipare ai Playoff, che ora come ora sarebbero contro la Juventus.