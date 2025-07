Così è se mi pare... Robe di kappa

K come Kean, ma anche come Kouadio e Kospo. Le prime amichevoli della Fiorentina sono state all'insegna della lettera dell'alfabeto tra le meno usate (in Italia), ma tra le più in voga nella rosa di Pioli.

Kean

Kean sembra già in forma campionato. Nonostante la massa muscolare da rinoceronte, si è mosso con l'agilità di un'antilope e la ferocia di un cobra. Tuttavia a corroborare i tifosi viola, più che la sua predisposizione a buttarla dentro, attitudine di cui ci eravamo già resi conto la scorsa stagione, è stata la sua permanenza alla Fiorentina, nonostante una clausola rescissoria abbordabile (per alcuni).

Kappa-Kappa

Anche se gli avversari non sono stati di primo livello, se la Fiorentina non ha subito neanche una rete e, soprattutto, i portieri hanno sostanzialmente fatto da spettatori, il merito è anche della giovane coppia KK. Lo sivizzero-bosniaco Kospo e, soprattutto, l'italo-ivoriano Kouadio: 37 anni e 382 centimetri in due.

Freddezza di un veterano

Kospo, nonostante la giovane età, mostra la freddezza di un veterano. Niente fronzoli, tutta sostanza. E' vero, non ha affrontato avversari da far tremare i polsi, tuttavia essere paracadutati in una nuova realtà e mostrarsi immediatamente a proprio agio, mostra un carattere da aspirante protagonista.

Il ricordo di Kayode

Kouadio ricorda Kayode e non solo per l'iniziale del cognome. Falcata elegante, atteggiamento sfrontato, smania di mettersi in mostra, polmoni no limits. Anche lui non si è imbattuto in novelli Yamal, ma pare aver compiuto il salto dalla Primavera alla prima squadra con estrema naturalezza.

Insomma, in campo si sono viste robe di K, ma stavolta le maglie non c'entrano.