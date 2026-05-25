I primi dettagli sulle nuove maglie della Fiorentina. E il ritorno dello sponsor Joma aumenterà gli introiti. I dettagli

La Nazione fa il punto anche su quelle che saranno le nuove maglie per la prossima stagione, quella del centenario della Fiorentina. Vista l'importanza della ricorrenza, il lavoro è tanto e minuzioso.

I dettagli

Le maglie saranno almeno quattro e debutteranno nelle amichevoli viola di luglio. Oltre alle classiche maglie viola e bianche, è prevista una casacca a strisce verticali bianca e rossa oppure una riedizioni delle maglie storiche già proposte nelle stagione 2001-02 e 2012-13.

Il nuovo sponsor

Intanto Joma, che sarà il nuovo sponsor tecnico che prenderà il posto di Kappa, aspetta gli ultimi dettagli dalla Fiorentina, oltre che l'ufficialità del ritorno. Lo sponsor spagnolo garantirà introiti maggiori rispetto a Kappa, che assicurava 2,5 milioni annui.