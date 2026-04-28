Pruzzo: "Piccoli ha evidenziato carenze, la Fiorentina deve cederlo. Non facile sostituire Kean, Gudmundsson ha mercato e..."

Intervenuto a Lady Radio, l’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha spaziato su quasi tutto il reparto offensivo viola, esprimendosi in vista del futuro della squadra gigliata.

‘Kean ha potenzialità enormi ma serve attenzione, Piccoli invece…’

“Prima di ogni altra cosa cercherei di fare una squadra che abbia un futuro, almeno a due anni, quindi sceglierei l’allenatore migliore per la Fiorentina. Piccoli? Ha evidenziato tutte le sue carenze e penso sia opportuno trovare una soluzione per lui lontano da Firenze. Sarebbe una minusvalenza, ma potrebbe essere la via di fuga, non so come altrimenti si possa trovare una società che riesca a rilanciarlo. Kean ha dimostrato di poter essere il titolare dell’Italia e ha potenzialità enormi, bisogna però stare molto attenti. L’idea che abbia un anno buono e poi possa averne due meno buoni e problemi fisici che saltano fuori, la scelta non è facile. Se arriva un’offerta che garantisce un introito importante, bisogna poi essere bravi però a sostituirlo prendendo un grande attaccante, ed è dura”.

‘Gudmundssson? Ha mercato ma bisogna capire se…’

“Kean ha doti davvero notevoli ed ha un’età ancora giusta, però poi la sua carriera parla chiaro. Gudmundsson è un attaccante atipico, ha molte qualità ma alla Fiorentina in due anni non è riuscito ad esprimerle. Ha mercato e servirà una valutazione attentissima, potrebbe portare anche una buona entrata, ma è da capire se potrà essere protagonista della Fiorentina".