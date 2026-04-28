Bucciantini: "Gudmundsson centravanti lo volevo vedere da mesi, l'ho visto spensierato. Su Braschi è partita la battaglia"

A Radio Bruno ha parlato l'opinionista e tifoso viola Marco Bucciantini, analizzando il momento della Fiorentina.

Le parole su Braschi

“Su Braschi è partita la battaglia, ma non si può far finta di non aver capito cosa ha detto l'allenatore sul rispetto. Se lui vede un giovane che può giocare lo fa giocare. Guardiamo Balbo e Comuzzo. Gudmundsson centravanti lo volevo vedere da mesi, l'ho visto spensierato. Ha tirato male, ma almeno ha tirato in porta. Lo preferisco così che un giocatore spento”.

Idea Gudmundsson

“Secondo me è stata giusta l'idea di provarlo lì con due esterni. Poi poteva avere qualche minuto Braschi, ma la battuta di Vanoli sul rispetto per i tifosi l'ho trovata seria. Non siamo ai saldi di fine stagione”.