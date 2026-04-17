Dopo l'eliminazione della Fiorentina dalla Conference, il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Spero che sia un addio alla Conference. L'abbiamo giocata e l'abbiamo navigata. Sono contento che la squadra l'abbia salutata con una bella partita, la migliore in coppa quest'anno, soprattutto per le condizioni in cui era e con assenze importanti. Peraltro, in questo momento, adesso Ndour sta facendo ricredere tutti, compreso sé stesso. Il gol gli ha dato coraggio, ma comunque chiamava i palloni e ha dimostrato personalità”.

“Non era la stagione giusta per sognare. Vanoli? Vediamo a fine stagione”

“Non era una stagione per la Conference. Ci abbiamo sperato che questa coppa abbellisse l'annata, ma non si poteva sognare. Almeno è bastato per la sopravvivenza. Vanoli? A fine stagione sarà fatta una valutazione. Per la Fiorentina la classifica ha un significato, non deve staccare la spina dopo che è stata raggiunta la salvezza. Può continuare a proseguire il buon rendimento e a far vedere qualcosa di buono. Poi vediamo. La tabella di marcia con Vanoli in panchina è decisamente migliore nel 2026… Poi andranno valutati anche i giocatori nello specifico”.

“Visto quello che ha fatto, è un serio candidato. Fagioli e Ndour…”

“Bisogna ricordarsi da dove è partita questa squadra. Vanoli non aveva giocatori per fare un altro modulo, non aveva la condizione fisica per prendersi rischi a centrocampo, non ha avuto il centravanti da tanti gol… Non ricordarsi queste cose vuol dire essere cinici e un po' incompetenti. Poi Paratici magari avrà un suo allenatore, ha un programma in mente, ma Vanoli è un serio candidato. Il valore più importante è il miglioramento di Fagioli e Ndour, che possono giocare per tanti anni alla Fiorentina”.