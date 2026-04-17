Massimo Orlando: "La Fiorentina non farà le coppe... e Sarri adora lavorare con la settimana intera. Lo vedo bene a Firenze"
Ci sono alcune possibilità di vedere Maurizio Sarri allenatore della Fiorentina? Tutto è ancora in forse, a partire dal futuro immediato di Paolo Vanoli. Ma si scoprirà nelle prossime settimane. Intanto l'ex calciatore (tra le altre della Fiorentina) Massimo Orlando ha parlato di questa ipotesi.
“Vedo bene Sarri alla Fiorentina”
Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Credo che Sarri potrebbe tranquillamente finire alla Fiorentina. L'anno prossimo non giocherà le coppe e lui è un allenatore che adora lavorare con la squadra sull'intera settimana a disposizione”.
“Con la squadra senza coppe…”
“A Napoli è ancora molto amato dai tifosi, so che tanti lo vedrebbero di buon occhio. Ma lo vedo bene a Firenze. Che succede a Roma? Io Ranieri l'ho provato sulla mia pelle (esperienza alla Fiorentina, ndr). Prima ti fa i sorrisini, poi arrivano le uscite cattive. Vedo che a distanza di decenni succedono le stesse cose, diventa sempre cattivo quando vuota il sacco”.