"Fiorentina-Sarri? Per ora Paratici sta corteggiando Grosso. E ci sarà un valzer di panchine in Serie A"

Quale sarà il futuro della panchina della Fiorentina? Chiaramente è una domanda prematura, con una stagione ancora da concludere, ma si preannuncia un'estate di grandi cambiamenti in tutta la Serie A. Il giornalista Gianni Bezzi ne parla a Tuttomercatoweb.com.

“Sarri-Fiorentina? Al momento Paratici…”

“Quest'anno ci sarà un valzer delle panchine, ma di quelli pesanti. Sarri-Fiorentina? Da quanto so, al momento Paratici sta fortemente corteggiando Fabio Grosso del Sassuolo. Sarri ha lavorato in una Lazio disastrata, senza poter fare mercato in estate e con tanti giocatori importanti andati via. Gioca anche in uno stadio vuoto…”.

“Ecco le traiettorie del valzer delle panchine”

Altre possibilità? “Simone Inzaghi è candidato al ritorno in Italia, anche perché rischia l'esonero all'Al-Hilal. Potrebbe pure andare in Nazionale, dove ci sarebbe posto anche per Ranieri. Non escluderei neanche l'addio di Allegri”.