Quel sogno chiamato Sarri alimentato dalle mosse della Lazio: Lotito punta a riportare in Italia un ex allenatore del Milan

Sarà un'altra estate di panchine girevoli e quella della Fiorentina, quasi sicuramente, sarà una di quelle. Sono diversi i club italiani che pensano a cambiare l'allenatore e uno di questi è la Lazio, il cui rapporto con Maurizio Sarri sembra destinato a concludersi dopo una sola stagione.

Sarri in uscita, ritorna Conceicao?

A tal proposito, come riporta TMW, la Lazio avrebbe indivudato il possibile sostituto in Sergio Coceicao, ex tecnico anche del Milan in uscita dall'Al-Ittihad. Su di lui in Italia c'è anche il Napoli, oltre al Marsiglia in Francia. Ovviamente, di conseguenza, il probabile addio di Sarri alla Lazio riaccende i sogni dei tifosi viola di vederlo sulla panchina della Fiorentina.