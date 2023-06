Neanche il tempo di salutare la Fiorentina che Saponara ha già i suoi estimatori: contatti tra l’entourage e una squadra di Serie A

Non è passato inosservato il mancato rinnovo di contratto di Riccardo Saponara con la Fiorentina. Quello che tra pochi giorni diventerà ufficialmente un ex giocatore viola piace infatti a diverse squadre italiane, con una in particolare che vorrebbe provare a ingaggiarlo.

Stiamo parlando dell’Udinese, che secondo quanto riporta TuttoUdinese avrebbe allacciato dei contatti con l’entourage del giocatore. Considerando che Pereyra ha le valigie in mano (su di lui c’è anche la Fiorentina), Saponara potrebbe rappresentare un buon profilo per sostituirlo.