La Fiorentina non molla la pista per Sohm: dialoghi in corso e potrebbe esserci un nuovo incontro con il Parma in settimana

La Fiorentina sta continuando a seguire Simon Sohm per poter rinforzare il centrocampo a disposizione di Stefano Pioli. La trattativa con il Parma per arrivare al classe 2001 è complicata, ma i viola sembrano intenzionati a provarci anche nei prossimi giorni.

Per arrivare a Sohm serve aumentare l’offerta

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com tramite Enzo Bellino, giornalista che segue da vicino le vicende dei ducali, le parti si sarebbero incontrate anche in questa settimana, e ci sarebbe stato un primo confronto positivo. La distanza economica rimane però alta. Il Parma non vuole di certo svendere i suoi giocatori dopo aver ceduto Bonny all’Inter per 25 milioni e aver valutato il 18enne Leoni quasi 40. Per Somh si potrebbe chiudere intorno ai 18 milioni; i crociati stanno attendendo che la dirigenza viola alzi l’offerta, e un nuovo incontro sarebbe in programma nella nuova settimana.

Prima l’incontro tra i dirigenti del Parma

Prima però è previsto un incontro tra i dirigenti del Parma Federico Cherubini e Alessandro Pettinà con il presidente Kyle Krause in arrivo nel ritiro di Neustift in Austria per valutare il da farsi sul futuro del giocatore.