Il procuratore e agente FIFA Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio esprimendosi su alcune tematiche del mercato della Fiorentina e concentrandosi anche su vari singoli.

‘Larsson costa tanto, difficile che a certe cifre…’

“La Fiorentina ha tanti giocatori a centrocampo e ne cerca uno più di rottura e contenimento, di sostanza soprattutto dovesse giocare 4-2-3-1. Per una squadra come la Fiorentina è importante essere sempre attenta alle opportunità in ogni reparto, ma la questione centrocampista è la più urgente. Larsson costa almeno quanto Rios, cioè 30 milioni. Quando raggiungono queste cifre, difficilmente poi questi calciatori vengono in Italia, finendo preda di club più attrezzati e con disponibilità importanti. Se l’Italia fatica a competere anche con club portoghesi, considerato che Rios è andato al Benfica, mi sembra difficile concretizzare un nome come quello di Larsson”.

‘Per Sohm servono almeno 15 milioni’

"Kessie? Guadagna 14 milioni di euro, per anche solo provare ad intavolare la trattativa col calciatore bisogna che il giocatore accetti di rientrare in tuttaltri parametri economici. Sohm è un nome da seguire, viene da una stagione positiva in cui ha fatto intravedere doti e margini di miglioramento importanti. Il Parma non è un club dal quale si compra a buon mercato, c’è da entrare nell’ordine delle idee di un investimento di almeno 15 milioni di euro. Sebastiano Esposito può completare una batteria di attaccanti già fornita".

"La Fiorentina ha una squadra molto competitiva, si è rafforzata parecchio, senza cessioni sanguinose le serve solo un centrocampista. Per questo non c’è urgenza di prenderlo subito, con la dirigenza viola che può attendere e non farsi prendere il collo senza essere convinta al 100% di un calciatore. O’Riley mi piace tanto, calciatore tecnicamente delizioso bravissimo sui calci da fermo, ha gol nelle gambe. Credo che le cifre per lui siano attorno ai 20 milioni e oltre, la Fiorentina però ha già vari giocatori bravi a palleggiare".