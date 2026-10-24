Stramaccioni: "Partendo forte l'Inter può mettere in difficoltà la Fiorentina. Chivu però deve stare attento a..."

Andrea Stramaccioni, allenatore e stimato commentatore tecnico, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, in cui ha analizzato le ultime vicende dell'Inter.

Sull'approccio alla partita

Tra i temi affrontati, anche l'avvicinarsi della partita con la Fiorentina e gli approcci alle partite da parte dei nerazzurri: "Col Parma, al contrario di altre partite, ho visto un'Inter affamata fin dai primi minuti e questo secondo me è stato determinante per passare subito in vantaggio. La Fiorentina è una squadra che tende al palleggio per uscire sulle fasce, potrebbe soffrire questo approccio e di contro beneficiare di ritmi più bassi".

"Mastantuono può mettere in difficoltà l'Inter"

Analizzando i singoli della Fiorentina, Stramaccioni si è lasciato andare grandi complimenti in particolare verso Franco Mastantuono: “Chi della Viola può mettere in difficoltà Chivu? Mastantuono, perché è in grado di creare superiorità nello stretto ed è sfrontato nel cercare giocate di livello superiore”.