"De Gea è il mio capitano e non si discute": Vanoli mette al centro il portiere spagnolo. E contro l'Inter...

Si può essere fiduciosi e preoccupati allo stesso tempo? Se sei Paolo Vanoli, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, assolutamente sì, ed il tecnico viola non ha alcuna difficoltà ad ammetterlo

Contro l'Inter una prova definitiva

La partita di domani con l'Inter rappresenta una prova definitiva: dal tipo di atteggiamento in campo e dalla prestazione messi in campo dalla Fiorentina si potranno capire le ambizioni dei viola. È lo stesso Vanoli a confermarlo: "Dobbiamo andare là per fare qualcosa d’importante, per fare punti e portare a casa la vittoria, a proposito di mentalità da coltivare sempre se vogliamo crescere"

Vanoli fa muro su De Gea

Componendo la squadra, il tecnico viola parte dal suo portiere e capitano: “De Gea? È il mio capitano. E non si discute”, ribadendo la centralità del portiere spagnolo, protagonista anche contro il Como di una prestazione non impeccabile, nel progetto viola e nello spogliatoio.