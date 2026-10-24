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Vanoli e la Fiorentina predicano fiducia ed unità, ma contro l'Inter alla Viola servirà la partita perfetta

Redazione /
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Paolo Vanoli
Paolo Vanoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Servirà la partita perfetta", afferma Paolo Vanoli in conferenza stampa. Il tecnico viola, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, non è affatto comodo nella posizione in classifica della sua Fiorentina.

Fiducia ed unità di intenti

Ripensando al primo tempo col Como, con le tante occasioni cestinate dai suoi, e alla buona settimana di allenamenti svolti, il tecnico viola non riesce però a dirsi preoccupato, così come la società, che continua a far filtrare fiducia e unità di intenti

“Non cerco alibi”

A precisa domanda sulla mentalità offensiva in ottica futura con cui è stata costruita la squadra, Vanoli ha risposto di non volere alibi, ricordando la grande quantità di occasioni da rete create dai viola anche in occasione dell'ultima sfida al Franchi, a fronte però di una percentuale realizzativa piuttosto esigua.

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