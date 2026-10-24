Vanoli e la Fiorentina predicano fiducia ed unità, ma contro l'Inter alla Viola servirà la partita perfetta
“Servirà la partita perfetta", afferma Paolo Vanoli in conferenza stampa. Il tecnico viola, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport, non è affatto comodo nella posizione in classifica della sua Fiorentina.
Fiducia ed unità di intenti
Ripensando al primo tempo col Como, con le tante occasioni cestinate dai suoi, e alla buona settimana di allenamenti svolti, il tecnico viola non riesce però a dirsi preoccupato, così come la società, che continua a far filtrare fiducia e unità di intenti
“Non cerco alibi”
A precisa domanda sulla mentalità offensiva in ottica futura con cui è stata costruita la squadra, Vanoli ha risposto di non volere alibi, ricordando la grande quantità di occasioni da rete create dai viola anche in occasione dell'ultima sfida al Franchi, a fronte però di una percentuale realizzativa piuttosto esigua.