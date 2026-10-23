Il Torino cala il tris e supera il Monza. Abate aggancia la zona Europa. La nuova CLASSIFICA di Serie A
Il Torino di Ignazio Abate batte il Monza 3-2 nell'anticipo dell'ottava giornata di campionato e dà seguito all'ottimo momento di forma. I granata si prendono i tre punti e si avvicinano alla zona europea.
Il match
Il Toro passa in vantaggio al 39' con Fitz-Jim, che sfrutta un assist dell'ex Fiorentina Giovanni Simeone e supera Törnqvist con un sinistro preciso. La risposta del Monza arriva al 47' con Varela, che approfitta di un errore di Pietro Comuzzo: il difensore sbaglia il retropassaggio verso Perri, consentendo all'attaccante di recuperare il pallone e firmare l'1-1 con un pallonetto. Al 61' Belghali riporta avanti il Torino con una conclusione a giro dalla distanza, mentre al 72' Vlasic realizza il 3-1. Nel recupero, al 94', un'autorete di Patterson permette al Monza di accorciare le distanze, fissando il risultato sul definitivo 3-2.
La classifica aggiornata
La nuova classifica di Serie A: Inter 19, Lazio 19, Roma 17, Milan 15, Como 14, Frosinone 13, Cagliari 13, Torino 13 Juventus 11, Napoli 10, Atalanta 9, Lecce 9, Sassuolo 8, Monza 7, Bologna 5, Udinese 4, Fiorentina 4, Genoa 4, Parma 4, Venezia 3.