Marchini: "De Gea ultimo dei problemi, avrei tenuto Mandragora. In città si respira rassegnazione"

Il noto giornalista Giampaolo Marchini ha analizzato il periodo negativo della Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno.

De Gea e Mandragora

"Avrei tenuto Mandragora, non dico che con lui ora la Fiorentina sarebbe più in alto, però sarebbe stato un importante uomo spogliatoio. Avrebbe anche giocato, vista la situazione attuale. De Gea è il minore dei problemi della Fiorentina. Anche contro il Como, prima di quell'errore, aveva fatto 2-3 interventi decisivi.

Il vero grande problema

"In città si respira rassegnazione. Anche a fine Como non ho sentito così tanti fischi, addirittura ho sentito anche degli applausi. Il problema principale è la difesa, questa non è una squadra che se aggredita va subito in difficoltà"