Fabregas incorona Aquilani: "E' un grande allenatore, con idee simili alle nostre. Come mio successore..."

Il tecnico del Como Cesc Fabregas, nella conferenza stampa della vigilia di Como-Sassuolo, ha espresso grande stima nei confronti di Alberto Aquilani, ex allenatore della Fiorentina Primavera.

Grande stima

“Alberto mi piace tantissimo come allenatore - ha detto l'allenatore spagnolo - per le sue idee, il suo coraggio e per come le squadre giocano a calcio. Rispetto a quando allenava il Pisa è evoluto in tantissime cose”.

Futuro in riva al lago?

"Aquilani mio successore? Io non ho mai pensato di andare via. Se iniziassi a pensarlo forse sarebbe la mia fine. Posso sicuramente dire parole positive, è un gioco molto simile per idee. Adesso mi fai riflettere su questo, c'è tanta tranquillità per il suo percorso e per quello che farà».