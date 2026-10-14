Aquilani perde un pilastro della difesa per un lungo stop: out ad inizio novembre contro la Fiorentina

Nel calendario di Alberto Aquilani, certamente la data del 2 novembre è cerchiata in rosso. Si tratta del giorno in cui andrà in scena Sassuolo-Fiorentina, match tra la squadra con cui il mister sta affrontando la sua prima annata su una panchina di Serie A e quella in cui ha iniziato la carriera post agonistica partendo dalle giovanili. Una sfida in cui dovrà fare a meno di Fedde Leysen, out per lungo tempo a causa di un infortunio.

Il comunicato del Sassuolo

“U.S. Sassuolo Calcio comunica che, a seguito dell’infortunio riportato nella gara Sassuolo-Milan di domenica 11 ottobre, il calciatore Fedde Leysen è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore della gamba sinistra. L’infortunio subito dal difensore sarà rivalutato nei prossimi giorni per stabilire l’iter dell’intervento e la fase di recupero”.

Subito perno dello scacchiere di Aquilani

Ancora non sono chiari i tempi di recuperò, ma certamente Leysen non ce la farà a rientrare per il 2 novembre contro la Fiorentina. Arrivato a fine agosto in prestito dall'Union SG, ha avuto da subito la fiducia di Aquilani. Sono 7 fin qui, infatti, le sue presenze nel Sassuolo tra campionato e Coppa Italia.