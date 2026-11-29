De Gea: 7 Non ci possono essere partite in cui esca dal campo senza prendere gol, questo ormai è chiarissimo. Però tiene a galla lui la Fiorentina nel primo tempo con tre grandi interventi, da vero fuoriclasse. Tutto questo fino a quando non si fa male: notizia bruttissima per la squadra. Christensen: 5,5 Si esibisce in un'unica uscita, ma è tutt'altro che perfetta, azione che per altro era finita con la palla messa in fondo al sacco proprio da lui con un rimpallo stile flipper molto comico. Fortunatamente per il danese, gol annullato per fuorigioco. La rete non c'è ma l'errore resta.

Jimenez: 5 Stavolta non se la cava nemmeno lui, la quantità di errori al cross commessi è da guinness dei primati. L'unico tiro in porta della Fiorentina della partita è suo e arriva all'85', ma a chiamarlo tiro si fa fatica.

Dragusin: 5 Inserirsi in mezzo a lui e Raniei sembra essere la cosa più semplice del mondo per Lovric che irrimediabilmente infila De Gea.

Ranieri: 5 Vedi sopra per l'1-0 dell'Udinese. Ritornano le sue sceneggiate con arbitro e avversari e francamente non è quello di cui questa squadra ha bisogno.

Joao Mario: 4,5 Regala una palla sanguinosa agli avversari. Si fa prendere la posizione da Abankwah che colpisce il palo di testa. Letteralmente in confusione. Valdepenas: 5 Non c'è cambio di passo sulla sinistra. Ragazzo timido per un contesto del genere.

Ndour: 4,5 Sempre più indispensabile…forse per gli altri. Sparacchia un tiro dal limite in curva.

Fagioli: 4,5 Compassato, lento di piedi e lento anche nel far girare i neuroni cerebrali. L'unica cosa che offre sono questi candeloni morbidi facile preda della difesa avversaria o del portiere dell'Udinese. Uno spartito monocorde.

Brescianini: 5 Siamo alle solite. Viene indicato come l'uomo che deve dare equilibrio alla squadra, ma tutta sta roba non si è mai vista, in particolar modo in questa circostanza. Gonçalves: 5,5 Fatica a trovare una posizione giusta in campo, ma è anche vero che l'unico, vero, pericolo per la porta avversaria lo confeziona il portoghese con un tiro dalla distanza che centra il palo.

Mastantuono: 4,5 Le sue iniziative finiscono più o meno nella stessa maniera, o con lui per terra, o con la palla ribattuta, per non dire persa. Un'inconsistenza che fa davvero effetto per quell'elemento che avrebbe tutte le caratteristiche per fare la differenza. Beto: 5 Occupa l'area ma palloni toccati praticamente zero.

Njie: 5 Dribbling, cross, strappi, di questo avrebbe bisogno la Fiorentina cosa che lo svedese però non riesce a garantire.

Pellegrino: 5,5 Nel bel mezzo del nulla prodotto dalla Fiorentina nella prima mezz'ora di gioco, è lui che prova a scuotere tutti con un mancino dalla distanza che va a millimetri dal palo di sinistra della porta di Okoye. Forse è l'unico che prova a sbattersi, che ci mette un po' di determinazione all'interno di un consenso di debosciati. Atta: SV.

Vanoli: 4 Primo tempo sconcertante, le soluzioni per rimediare a gara in corsa qualche piccolissimo risultato lo producono, ma tutto questo non può bastare. Crediamo per il bene suo e anche della squadra, sia arrivato il momento di scendere: capolinea!