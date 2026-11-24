Indecorosi. La sconfitta di Monza, anzi la bastonata di Monza, non può essere accettata. Con una squadra del genere, con un mercato del genere, con una classifica del genere. Avevamo detto e scritto che dopo la sosta non sarebbero più stati ammessi passi falsi, per rimettere in carreggiata una stagione nata storta ancora una volta e invece va in scena ancora una volta la peggior Fiorentina dell’anno.

Cosa dice la dirigenza?

Tragica in difesa, arresa a centrocampo, inutile davanti. Vanoli non può, adesso, non tornare sul banco degli imputati. Inaccettabile una prestazione del genere, anche soltanto nei confronti di tutti quei tifosi arrivati in Lombardia per stare vicini alla squadra. Cosa dice Paratici? Cosa dice la dirigenza? Cosa dice la proprietà? Chiaro che a questo punto anche la posizione dell’allenatore torni d’attualità.

Adesso Udinese, Cagliari, Parma e Bologna sono le quattro partite da non sbagliare per nessun motivo prima della sosta, prima del Natale. Vanoli sa bene quanto siano importanti sia per il presente che per il futuro (anche per il suo). Perché se non arriveranno punti si potrebbe decidere di cambiare di nuovo.

La sconfitta del progetto

La vera sconfitta in questo momento riguarda il progetto e l’ennesima stagione gettata via. A Monza è arrivata la riprova definitiva. Questa squadra non solo non è guarita come speravamo, ma fa passi indietro, assieme al suo allenatore che dopo tanti proclami sta stentando. Tira aria brutta e pesante attorno a lui. Si parla di una dirigenza davvero arrabbiata e delusa dalle prestazioni della squadra. Contro l’Udinese sarà già una partita da dentro o fuori. Se dovesse andare male non sono escluse sorprese e decisioni clamorose, come la squadra affidata ad Andreazzoli.

Obiettivo salvezza

Sette sconfitte in dodici partite un numero davvero pericoloso e inaccettabile. Così come sono inaccettabili i 28 gol subiti. Numeri da retrocessione, una partita da dimissioni, da ritiro (ma nel vero senso della parola), una delle più tristi della storia recente viola. Da adesso in poi obiettivo salvezza dice Vanoli. Ma lo è anche per lui.