Arthur Atta. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina riparte dal Viola Park dopo la trasferta di Monza. Oggi è in programma una seduta di scarico per i giocatori impegnati al Brianteo. Tra le situazioni da seguire c’è quella di Viery, le cui condizioni sono da valutare dopo il problema fisico accusato contro i brianzoli.
Atta verso il ritorno in campo
Domenica all’ora di pranzo la Fiorentina sarà di scena a Udine. Per la sfida contro l’Udinese, Paolo Vanoli conta di concedere qualche minuto ad Arthur Atta. Il centrocampista potrebbe così tornare ad assaporare il campo dopo il periodo di stop e dare al tecnico un’opzione in più in mediana.
Più tempo
Servirà invece ancora un po’ di tempo per rivedere a disposizione Marin Pongracic e Fabiano Parisi. I due giocatori proseguono il loro programma di recupero.
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