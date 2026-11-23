Le formazioni UFFICIALI di Monza-Fiorentina: Ranieri perde il ballottaggio, ma c'è un recupero a centrocampo. Su Njie...
Tutto pronto per Monza-Fiorentina, sfida del monday night di Serie A che chiuderà la dodicesima giornata. Ecco le scelte di Vanoli.
Le scelte di Vanoli
Ancora una volta, Vanoli sceglie di confermare i suoi fedeli e mette in campo il classico 4-2-3-1: niente Ranieri come si pensava potesse accadere, giocherà Viery al fianco di Dragusin davanti al solito De Gea, con Jimenez sulla destra e Joao Mario ancora a sinistra. Recuperato Ndour, che completa il centrocampo accanto a Oulai con Goncalves trequartista. Mastantuono a sinistra e Gnonto sulla destra a supporto del solito Pellegrino, per il tridente offensivo.
Le formazioni ufficiali della partita
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Akinsanmiro, Colombo, Mangas; Pessina, Robinson; Varela. All. Juric
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Oulai, Ndour; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. All. Vanoli