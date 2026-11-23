Alberto Malusci, grande ex Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno dell'attualità di casa viola e della sfida di questa sera tra i viola e il Monza.

In difesa

“Ranieri è quel classico giocatore che fa discutere tutta la piazza, ma che alla fine la sufficienza te la porta quasi sempre a casa. Personalmente trovo corretto che sia in ballottaggio con Viery, che non sta facendo benissimo. Anzi, io concederei anche un paio di settimane di riposo a Dragusin che è in calo, ma a patto che sia Pongracic che Ranieri siano al 100%. Li rivedrei bene insieme in campo, con Joao Mario e Jimenez sulle fasce”.

Contro il Monza

“Contro il Monza mi aspetto carattere fin dal primo minuto da parte della Fiorentina e pochi errori tecnici. Servirà essere puliti nelle uscite, perché il Monza cerca subito Varela in profondità. Servirà essere attenti”.