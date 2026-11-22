Intanto, in Qatar, non c'è solo Croci a rappresentare la Fiorentina nel Mondiale Under 17: la partita di ieri sera tra Messico e Romania ha messo sul taccuino di tanti osservatori un centrale difensivo del settore giovanile viola.

La roccia viola

Il Messico ha vinto 1-0, ma la palma di migliore in campo se l'è guadagnata un difensore rumeno: si tratta di Robert Corduneanu, classe 2009, membro della Primavera della Fiorentina. I numeri di ieri sera sono impressionanti: quindici (!) contributi difensivi, quattordici duelli a terra di cui undici vinti, sette duelli aerei di cui sei vinti e zero falli commessi, ma anche doti di progressione e ben 61 passaggi provati. Un difensore moderno, che non ha paura di uscire palla al piede e che mostra solidità nelle retrovie: la Fiorentina potrebbe avere tra le mani un giocatore molto interessante.

Il video della prestazione