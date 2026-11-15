De Gea ed Edurne, in Spagna voci insistenti di crisi: "Lei è devastata e concentrata sulla figlia"

La vita privata di David De Gea torna al centro della cronaca rosa spagnola. La giornalista iberica Marta Riesco ha raccolto da una persona vicina alla coppia indiscrezioni su un allontanamento tra il portiere della Fiorentina ed Edurne, insieme da oltre quindici anni e genitori di una bambina.

Gli indizi segnalati sui social

Riesco ha indicato alcuni cambiamenti nelle abitudini pubbliche della coppia: meno interazioni sui social, l’assenza della fede al dito della cantante e la rimozione di una fotografia di De Gea con la figlia dalla custodia del telefono. Elementi interpretati dalla giornalista come segnali di difficoltà, che da soli non confermano una separazione.

L’apparizione di Edurne a Madrid

Nel materiale riportato, un ulteriore aggiornamento riguarda il concerto intimo tenuto da Edurne il 10 novembre al Teatro Eslava di Madrid, nell’ambito di “Dial Únicxs”. Il giornalista Javi Hoyos ha descritto la cantante come particolarmente emozionata.

Hoyos, sostenendo di aver parlato con persone vicine all’artista, ha affermato sui social che “la crisi è reale” e che Edurne sarebbe “devastata e concentrata sulla figlia”.