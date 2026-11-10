La riflessione seria in atto per Croci: la Fiorentina il primo passo l'ha già fatto. L'endorsement di Mancini

La tripletta al Milan, il gol che ha aperto il 5-0 al Septemvri Sofia in Youth League e adesso le parole di Roberto Mancini. Federico Croci ha sedici anni e già sette gol all'attivo in campionato con la Primavera della Fiorentina dove gioca da sotto età. Una riflessione si rende già indispensabile nei suoi confronti: lo si può già considerare sprecato per giocare solo nelle giovanili viola?

Mancini ha visto come regge il confronto con i più grandi

Domenica scorsa il commissario tecnico della Nazionale era al Viola Park per Fiorentina-Como Primavera. Tra i lariani giocava Riccardo Cassano, alla prima convocazione azzurra, almeno per la squadra maggiore. Da quella stessa partita Mancini si è portato via anche un’impressione precisa su Croci, raccontata all’indomani della sfida. “Ho avuto modo di seguirlo, è indubbiamente molto bravo. È un 2010, ma tecnicamente e fisicamente non sfigura affatto al cospetto dei 2007”.

Il passaggio sul fisico pesa quanto quello sulla tecnica. A sedici anni, tre anni di differenza si sentono quando si riceve spalle alla porta o si deve proteggere il pallone da un difensore già formato. I gol raccontano quanto incida, mentre il ruolo apre una domanda interessante per lo staff di Vanoli. Dove può ricevere e girarsi con profitto quando gli avversari gli concedono meno tempo? È una risposta che il campo della prima squadra può cominciare a dare.

Continuità dopo il primo passo

La Fiorentina un primo passo l’ha già fatto con lui. Il 14 agosto Croci ha debuttato tra i professionisti contro il Benevento in Coppa Italia, giocando 26 minuti. Ha anche rinnovato fino al 2029. Adesso il club può dare continuità a quel debutto, coinvolgendolo con regolarità nelle sedute della prima squadra e scegliendo le occasioni in cui dargli minuti veri. La Primavera e la Youth League gli garantiscono partite, responsabilità e spazio per sbagliare. Se però il suo calendario resta confinato al vivaio, il rischio è che il ragazzo continui a dimostrare soprattutto ciò che la Fiorentina sa già.

Intanto Daniele Franceschini lo ha chiamato per lo stage di Roma dal 12 al 15 novembre, in preparazione al Mondiale Under 17 in Qatar. Croci e l’atalantino Francesco Olivieri sono gli unici due classe 2010 fra i 21 convocati.