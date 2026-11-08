Fiorentina-Juventus: segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com!

L'11^ giornata di Serie A si chiude col botto, mandando in scena Fiorentina-Juventus. Non una partita come le altre soprattutto per la squadra viola, visto che o propri tifosi cerchiano subito il confronto con i bianconeri ogni volta che esce il calendario. La squadra allenata da Paolo Vanoli vuole continuare a risalire la classifica, dopo aver conquistato 4 punti negli ultimi 2 turni. Buon momento anche per la Juve, reduce dai successi contro Napoli e AZ Alkmaar. Appuntamento alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, dirige la sfida il Sig. Andrea Colombo della sezione di Como.
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