Marianella: "Fiorentina-Juventus non è mai una partita banale, soprattutto se giocata a Firenze. Penso che la Juve..."
Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista, nel corso del Salotto di Sky Sport si è soffermato particolarmente nell'analisi di Fiorentina-Juventus, match che si preannuncia più incerto che mai.
Sul momento della Juventus
Queste le sue parole: “Il momento della Juventus? Vincere contro l'AZ prima del big match contro la Fiorentina ha un peso fondamentale, portare a casa i tre punti garantisce quella tranquillità necessaria per lavorare bene. Temevo che gli olandesi potessero dare fastidio alla Juve, quindi superare questo ostacolo è un segnale di forte maturità”.
Sulla partita di domani
Marianella ha poi proseguito: “Questo successo garantisce lo spirito giusto per affrontare la Fiorentina, in una sfida che per la storia del nostro calcio non sarà mai una partita banale, soprattutto se giocata a Firenze”.