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Marianella: "Fiorentina-Juventus non è mai una partita banale, soprattutto se giocata a Firenze. Penso che la Juve..."

Redazione /
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Massimo Marianella
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Massimo Marianella, noto giornalista e telecronista, nel corso del Salotto di Sky Sport si è soffermato particolarmente nell'analisi di Fiorentina-Juventus, match che si preannuncia più incerto che mai. 

Sul momento della Juventus

Queste le sue parole: “Il momento della Juventus? Vincere contro l'AZ prima del big match contro la Fiorentina ha un peso fondamentale, portare a casa i tre punti garantisce quella tranquillità necessaria per lavorare bene. Temevo che gli olandesi potessero dare fastidio alla Juve, quindi superare questo ostacolo è un segnale di forte maturità”.

Sulla partita di domani

Marianella ha poi proseguito: “Questo successo garantisce lo spirito giusto per affrontare la Fiorentina, in una sfida che per la storia del nostro calcio non sarà mai una partita banale, soprattutto se giocata a Firenze”.

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