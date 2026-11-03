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Gonçalves una delizia, ogni tocco una scintilla e indica la via del gol a Mastantuono. Jimenez annichilito, Fagioli guardi Matic

Francesco Matteini /
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Pedro Goncalves
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Serviva la vittoria, ed è arrivata. Ma per buona parte della gara la Fiorentina mette in mostra i soliti difetti come squadra e come singoli. 

Cambio di scenario

Poi entrano in campo Oulai e Goncalves e lo scenario cambia completamente. Non c’è bisogno di tanti ragionamenti: questi due in panchina non ci devono stare. 

Voti e giudizi

Jimenez: 4 Contro di lui il pur bravo Laurienté pare Gento. Lo annichilisce in velocità sul primo gol; gli strappa il pallone di forza e lo schiaffa in rete nel raddoppio.

Fagioli: 5 Mai dentro il gioco, perde più palloni di quanti ne amministri. Consiglio ripetizioni da Matic.

Goncalves: 8 Entra in campo e la partita cambia sceneggiatura. Ogni tocco una scintilla di gioco, un’occasione per il compagno, una delizia per lo spettatore. Le basi per i gol vittoria le mette lui. Teniamolo ancora in panchina, mi raccomando!

Mastantuono: 7 Si danna l’anima per tutta la gara cercando la via del gol che gli viene indicata da Goncalves. Dovrebbe dialogare maggiornìmente con i compagni.

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