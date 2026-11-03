Speciale: "Vanoli deve trovare la chiave della convivenza per Oulai, Gonçalves e Atta, altrimenti il limite è tutto suo"

Il giornalista del TG La7 e grande tifoso della Fiorentina Luca Speciale ha espresso su X alcune sue riflessioni dopo la vittoria della squadra viola contro il Sassuolo.

“Goncalves illumina e Mastantuono…”

Speciale ha commentato: “Fino al 76’ stessa formazione, stesso sviluppo (0-1/2-1/2-2) e stessi cambi della gara con l’Atalanta. La differenza è che la strana coppia di “diversamente panchinari”, Beto-Gonçalves, entra con 14 minuti di anticipo e succede che Pedro ILLUMINA, arrivano passaggi, idee, gol ma soprattutto Mastantuono trova uno che parla la sua lingua, sentendosi meno solo e meno in dovere di incastrarsi in serpentine impossibili”.

“Tre giocatori devono avere un ruolo fisso”

E ha aggiunto: "Adesso la questione è: la Fiorentina ha speso per 3 giocatori (Oulai-Atta-Gonçalves) che dovevano e devono rappresentare la differenza tecnica rispetto alla pochezza della scorsa stagione. Questi tre DEVONO trovare un ruolo fisso in commedia prima di morire nella bassa marea del primo tempo, senza idee e con l’ostinata e spaventata riproposizione del trio Ndour-Brescianini-Fagioli. Aldilà degli equilibri, delle malattie e delle cervellotiche valutazioni da conferenza stampa, Vanoli deve trovare la chiave della convivenza, altrimenti il limite è tutto suo".