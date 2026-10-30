Calamai: "Paratici potrebbe riaprire un dialogo con Zirkzee. Forte idea di inserire un centrale di personalità"

La classifica della Fiorentina riaccende il dibattito sulle scelte estive e sulle necessità del prossimo mercato. Nel suo intervento su Tuttomercatoweb, Luca Calamai mette al centro soprattutto le difficoltà dell’attacco, chiamando in causa le risposte finora offerte dai sostituti di Moise Kean.

Il giudizio del giornalista è netto: “La classifica è la fotografia del fallimento del mercato estivo. La Fiorentina, nonostante i 120 milioni spesi in estate, ha bisogno di tornare pesantemente a operare nel prossimo mercato invernale. Un campanello d'allarme arriva dal reparto offensivo. In particolare dai due giocatori chiamati a sostituire Kean. Né Pellegrini, né soprattutto Beto sembrano in grado di garantire reti e valore tattico. Su questo fronte Vanoll ha un bel problema”.

Zirkzee

Una valutazione che investe anche le aspettative create dalle dichiarazioni estive di Fabio Paratici: "Aveva garantito in estate che Kean sarebbe stato sostituito con un centravanti forte come lui o addirittura anche meglio. Per il momento le parole del Direttore viola sono rimaste appunto parole. La Fiorentina ha bisogno di un riferimento forte davanti. Magari potrebbe riaprire un dialogo con Zirkzee che pochi mesi fa era stato a un passo dal firmare per i viola. Alla fine l'olandese, corteggiato anche dalla Juve, è rimasto al Manchester United. Ma anche in questo inizio di stagione è rimasto ai margini di una squadra in difficoltà”.

Thiago Gabriel

Ma nelle riflessioni sul mercato invernale trova spazio anche la difesa, per la quale Calamai segnala un altro profilo: “Resta forte l'idea di Paratici di inserire un difensore centrale di personalità. Thiago Gabriel del Lecce è un nome nell'agenda del Direttore”.