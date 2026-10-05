Hai voglia a rifiutare la Fiorentina: dopo un'oretta giocata in un mese, a Zirkzee serve la Nazionale per ritrovare la porta

E' stato sul punto di diventare il post Kean, per almeno 3-4 giorni quando Paratici ce l'aveva in pugno: da parte di Joshua Zirkzee non è mai arrivata però una risposta convinta, in attesa di qualcosa di più convincente. Che però non è arrivato, costringendolo a restare al Man Utd dove è l'esima scelta di Carrick. Alla fine il Ds viola si è spazientito e ha preferito affondare su Beto, prima di restare a mani vuote. E il destino per l'attaccante è stato quello di stare più che altro a guardare i compagni perché alla sosta per le Nazionali, Zirkzee c'è arrivato con appena 60 minuti sulle gambe tra Premier, League Cup e Champions.

Olanda salvatutto

Se non fosse stato per la Nazionale olandese, di Zirkzee si ricorderebbero anche le (poche) gesta della stagione 2025/26: ieri sera infatti l'ex Bologna ha ritrovato la via del gol, decidendo Olanda-Serbia con un tocco a pochi centimetri dalla porta per il 2-1 finale. Di sicuro il treno Fiorentina per lui è già passato ma chissà che a gennaio Zirkzee non possa riproporsi sul mercato a qualche altro club.